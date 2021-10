Rheinbrohl/Dattenberg/Leutesdorf. Die B 42 entlang des Rheins ist an vielen Stellen sanierungsreif. In Rheinbrohl etwa wurden bereits im Jahr 2019 Bohrkerne gezogen, um den genauen Zustand der Straße zu untersuchen. Weiter passiert ist bisher nichts, das wird auch laut des Landesbetriebs Mobilität (LBM) noch einige Monate so bleiben. Bessere Nachrichten gibt es für den Abschnitt zwischen der Anbindung an die K 10 nach Dattenberg und Linz.