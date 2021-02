Begegnung und Fürsorge unter einem Dach: Förderzentrum und Ärztehaus in Engers eröffnet

Vor rund dreieinhalb Jahren legte das Heinrich-Haus in Engers den Grundstein für ein Bauprojekt, das eine wichtige Stütze für die medizinische Versorgung in der Region darstellen soll. Am Schwerdonnerstag wurde der markante Holzneubau, bestehend aus einem Ärztehaus mit Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ) und dem Therapiezentrum und Förderzentrum „Am Hohen Rhein“ feierlich eingeweiht. Aufgrund der Pandemie waren nur wenige Beteiligte vor Ort, der Großteil der Teilnehmer und Gratulanten, zeitweise mehr als 60 an der Zahl, war digital zugeschaltet.