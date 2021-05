Bebauungsplan in Vettelschoß wird geändert: Aufwertung für Campingplatz Blauer See

Nach dem Erwerb des Camping- und Wochenendplatzes Blauer See vor einigen Jahren investiert der neue Eigentümer in die Freizeitanlage, um sie aufzuwerten und zukunftsfähig zu gestalten. Der Planer Andy Heuer vom Planungsbüro Karst hatte die Detailplanungen 2019 in der Gemeinderatssitzung vorgestellt. Die Pläne beinhalten unter anderem die Neueinteilung der Stellplatzflächen für Wohnwagen und Kleinwochenendhäuser, Änderungen des Verkehrswegenetzes und Freiflächengestaltung, Errichtung eines Gebäudes im zentralen Bereich und Anpassung an aktuelle brandschutztechnische Erfordernisse.