Plus Niederbreitbach/Waldbreitbach/Roßbach Bauwillige für Grundstücke gesucht: Nachfrage in den Gemeinden im Wiedtal entwickelt sich schleppend Die Einwohnerzahl der VG Rengsdorf-Waldbreitbach wächst seit Jahren. Inzwischen leben rund 27.000 Menschen an Aubach und Wied. 2018, im Jahr des Zusammenschlusses der beiden Verbandsgemeinden, waren es rund 26.100. Um die Nachfrage nach Wohnraum zu befriedigen, haben einige Ortsgemeinden sich bereits vor Jahren mit der Erschließung neuer Wohnbaugebiete beschäftigt. Von Daniel Dresen

Nach langem Vorlauf haben vor drei Monaten in Niederbreitbach an der L 257 die Erschließungsarbeiten für das Wohngebiet Auf der Helden begonnen. „Die Arbeiter sind gerade am Kanal dran und machen die Hausanschlüsse“, sagt Frank Jacke, Erster Beigeordneter von Niederbreitbach. Die Ortsgemeinde bietet 29 Baugrundstücke für Einfamilienhäuser an. Die Grundstücke betragen ...