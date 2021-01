Baustelle Buchholz: Neuer Wendehammer an Grundschule im „Otenbruch“

Buchholz

Die Bauarbeiten für den Rewe-Markt in Buchholz sind im vollen Gange. Auch in der an das Rewe-Grundstück angrenzenden Gemeindestraße „Auf dem Otenbruch“ wird sich demnächst etwas verändern. Der dortige provisorische Wendehammer soll für einen hohen fünfstelligen Betrag ausgebaut werden. Vor einigen Jahren wurde die Bushaltestelle von der Hauptstraße (gegenüber Gasthof Höfer) in „Auf dem Otenbruch“ verlegt, wo sich die Eingänge zu Grundschule, Kita und Sporthalle befinden. Vor drei Jahren richtete hier die Gemeinde außerdem einen provisorischen Wendekreis ein, damit die Busse der Linien 539 (Asbach–Oberpleis) und 522 (Asbach–Uckerath) besser wenden können.