Baum stürzt in Freileitung: Stromausfall in und um Puderbach

Ein umgestürzter Baum hat am Dienstagvormittag einen Stromausfall in der Region verursacht.

Wie die Syna mitteilt, war ein Baum in eine Freileitung gefallen, in der Folge war der Strom ab 10.14 Uhr in Teilen von Albertshofen, Hilgert, Niederdreis, Oberdreis, Puderbach, Rodenbach, Stürzelbach, Weroth und Woldert weg. Das Team der Syna konnte nach eigenen Angaben den Großteil der Betroffenen nach rund 42 Minuten wieder mit Strom versorgen. „Um 11.19 Uhr erhielten alle Haushalte wieder Strom“, heißt es in der Mitteilung wörtlich.

Die Reparatur wird durch das Serviceteam der Syna durchgeführt. Das Unternehmen bittet um Verständnis.