Bad Hönningen

Baum des Jahres in Bad Hönningen gesetzt: Rotbuche steht jetzt in den Rheinanlagen

Die Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung ernennt jedes Jahr den Baum des Jahres. Seit 2003 knüpft man in der Stadt Bad Hönningen daran an und pflanzt in Kooperation mit Revierförster Christoph Kirst und im Beisein von Kindern jedes Jahr einen gespendeten Baum in den Rheinanlagen.