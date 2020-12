Windhagen

Ein weiteres Thema, das in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Windhagen für angeregte Diskussion sorgte, ist der Bebauungsplan „Auf der Backhauswiese“ in der Ortslage Frohnen. Ein Privatinvestor will dort neun Baugrundstücke erschließen. In Anliegerversammlungen waren vorab schon die Bedenken, Wünsche und Anregungen der zukünftigen Nachbarn gehört worden, was beispielsweise dafür sorgte, dass Gebäudehöhe und Geschosszahl begrenzt wurden, wie Walter Pott vom Planungsbüro Dittrich aus Neustadt erläuterte.