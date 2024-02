Bauernproteste gehen weiter: Startschuss zur Koblenzer Demo im Neuwieder Distelfeld

Die Landwirte machen ihren Forderungen weiter Luft – am Sonntag mit einem Protestzug, der in Neuwied startete und in einer Demo in Koblenz endete.

Rund 150 Traktoren, Autos und Klein-Lkw zogen vom Distelfeld über die B42 in Richtung Koblenz. Foto: Jörg Niebergall

Der Startschuss zur Demo unter dem Motto „Mit Pferdestärken und Traktoren für eine faire Agrarpolitik“ fiel am Sonntagnachmittag in der Rudolf-Diesel-Straße im Neuwieder Industriegebiet Distelfeld. Von da aus zog der Tross mit rund 150 Fahrzeugen (70 Traktoren, 80 Pkw und Klein-Lkw) über die B42 in Richtung Koblenz.

Foto: Jörg Niebergall

Die Polizei in Koblenz sprach von etwa 100 Traktoren und genauso vielen Autos. Insgesamt rechnete der Veranstalter „Landwirtschaft verbindet Rheinland-Pfalz“ nach eigenen Angaben mit etwa 500 bis 1000 Teilnehmern an der Protestveranstaltung. Nach Angaben der Polizei ist es dabei nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen gekommen.

In Koblenz zog der Demonstrationszug vom Oberwerth durch die Koblenzer Innenstadt über die Jupp-Gauchel-Straße, Jahnstraße, Mainzer Straße, Neustadt, Clemensstraße, Am Wöllershof, Neuer Messeplatz, Am Saarplatz zum Peter-Altmeier-Ufer. Eine Kundgebung war am Sonntag am Deutschen Eck angesetzt, so der Veranstalter.