Baubeginn für Millionenprojekt: Die neue Zooschule ist ein Geschenk

Die Idee war nicht neu, die Pläne und Berechnungen für eine neuen Zooschule lagen schon länger fertig in der Schublade. Die Verantwortlichen hatten Förderanträge geschrieben und an allen möglichen Stellen beim Land angeklopft, aber immer Absagen erhalten. Dann, eines Tages vor wenigen Monaten, standen zwei Vertreter der nahezu unbekannten Else Schütz Stiftung aus Montabaur vor der Tür und sagten einfach zu – als alleiniger Financier der knapp siebenstelligen Gesamtsumme. Das Glück ist eben mit den Tüchtigen.