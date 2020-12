Neuwied

Sie haben zehn Auftritte in diesem Jahr wegen Corona schon absagen müssen. Doch die Band BoooM lässt sich in ihrem Ehrgeiz, sich als junge Musikgruppe weiterzuentwickeln, nicht bremsen. Das Sextett aus Mitgliedern, die in Neuwied und in Andernach sowie im Kreis Mayen-Koblenz wohnen, war jüngst virtuell als eine der fürs Deichstadtfest eigentlich live gebuchten Bands im Offenen Kanal zu sehen. Und am heutigen Freitag gibt es die fünf Männer und die Sängerin ab 21 Uhr, exklusiv bei Proben und dem Gig im Studio gefilmt vom OK4, im Wied-Beatz-TV ausführlich zu sehen und zu hören.