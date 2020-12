Band aus Linz und Königswinter gewinnt Preis: Wenn aus Wahnsinn die Liebe zur Musik wird

Linz/Königswinter

Auch wenn der Rapper Alligatoah 2015 sang, dass Musik keine Lösung sei, für diese drei selbst erklärten Wahnsinnigen ist sie es: Da haben wir eine Betriebswirtin mit einer fantastischen Gesangsstimme, ein Russel-Crowe-Double mit einem Raum voller Gitarren und dem Willen, diese einzusetzen, und einen ehemaligen Kneipenbesitzer, der am liebsten den ganzen Tag Kölsch spricht. Miriam Brackelsberg, Ralph Müllenschläder und Norbert Schmitz sind schon im Kindesalter dem Wahn der Musik verfallen – auch wenn dieser genauso wie das Streben nach Weltruhm nachgelassen und sich in pure Liebe für Töne und Takte gewandelt hat. Als Duo, als Trio, oder gemeinsam mit großer Band sind die drei Musiker aus Linz und Königswinter in der Region unterwegs und begeistern ihre Zuhörer – so sehr, dass sie vor Kurzem beim WDR 2-Format „Szene im Westen“ für ihren (passend zum Muttertag) eingesendeten Song „Mama“ die meisten Stimmen erhielten.