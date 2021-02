Seit vielen Monaten steht der alte katholische Kindergarten im Rheinbrohler Ortskern leer. Seit Beginn der Pandemie werden die Räumlichkeiten als Corona-Praxis genutzt. Doch nun soll an alter Stelle ein Neubau entstehen (wir berichteten). Ein Projekt, das von vielen lange erwartet wurde, nimmt Form an. Der Zeitplan steht nun fest, wie die Verantwortlichen in der jüngsten Sitzung des Rheinbrohler Gemeinderates berichteten.