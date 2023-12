Bald ein neuer Kahlschlag in der Unkeler Innenstadt? Abrissantrag für Frankfurter Straße 42 liegt vor

Das Bauvorhaben Frankfurter Straße 42 stand in der vergangenen Ratssitzung mal wieder auf der Tagesordnung. Ein knapper Satz informierte in der öffentlichen Sitzungsvorlage darüber, dass der Investor BSR Immobilien aus Bad Honnef den Bauantrag für den „Neubau Wohn- und Geschäftshaus und Mittelgarage sowie den Neubau von DFW plus Mittelgarage“ eingereicht hat. Die Verwaltung hatte empfohlen, den Antrag abzulehnen. Der Rat folgte der Empfehlung einstimmig.