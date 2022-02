Neuwied/Region

Bahnstrecke wieder frei – Neues Ungemach ab März

Kleine Ursache – große Wirkung: Ein Lkw-Unfall an einer Bahnunterführung in Neuwied-Block hat in den vergangenen Tagen für reichlich Chaos im Zugverkehr gesorgt. Jetzt kommt die vorläufige Entwarnung.