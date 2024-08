Plus Neuwied Bahnhofsgebäude in Neuwied gesperrt: Halle und Service-Center sind vorerst geschlossen [Update] Von Hilko Röttgers i Kurzfristig geschlossen: Die Deutsche Bahn hat am Freitag ihr Bahnhofsgebäude in Neuwied gesperrt. Foto: Jörg Niebergall Absperrbänder und Hinweisschilder machen es deutlich: Das Bahnhofsgebäude in Neuwied darf derzeit nicht betreten werden. Lesezeit: 1 Minute

Plötzlich musste alles ganz schnell gehen: Die Deutsche Bahn hat am Freitagvormittag überraschend ihr Bahnhofsgebäude in Neuwied gesperrt. Die Halle darf derzeit nicht mehr betreten werden, das Service-Center wurde geschlossen. Jetzt kleben rot-weiße Absperrbänder an den Scheiben der Eingangstüren. Und auf Hinweisschildern teilt die Bahn mit, dass die Bahnhofshalle und das ...