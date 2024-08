Absperrbänder und Hinweisschilder machen es deutlich: Das Bahnhofsgebäude in Neuwied darf derzeit nicht betreten werden.

Kurzfristig geschlossen: Die Deutsche Bahn hat am Freitag ihr Bahnhofsgebäude in Neuwied gesperrt.

Kurzfristig geschlossen: Die Deutsche Bahn hat am Freitag ihr Bahnhofsgebäude in Neuwied gesperrt. Foto: Jörg Niebergall

Anzeige

Die Deutsche Bahn hat am Freitag überraschend ihr Bahnhofsgebäude in Neuwied gesperrt. Rot-weiße Absperrbänder kleben an den Scheiben der Eingangstüren.

Auf Hinweisschildern teilt Bahn mit, dass die Bahnhofshalle und das Service-Center „bis auf Weiteres“ geschlossen sind. Zu den Hintergründen der Sperrung ist derzeit noch nichts bekannt.

Die RZ wird weiter berichten.