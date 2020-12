Bad Hönningen/Region

Rund 1200 Menschen steigen täglich am Bahnhof in Bad Hönningen ein und aus. Das sollen sie in Zukunft bequemer und sicherer tun können. Die alten und zu niedrigen Bahnsteige des Hönninger Bahnhofs sollen endlich einem Neubau weichen. Die DB Stationen & Service hat laut Pressemitteilung des Kreises Neuwied signalisiert, den Umbau im Rahmen eines neuen limitierten Sondertopfs für niedrige Bahnsteige umsetzen zu können. Das wird allerdings noch dauern: Im Idealfall könne die Inbetriebnahme 2024 erfolgen, heißt es in der Mitteilung weiter.