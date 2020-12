Neuwied

Im März hat die Corona-Pandemie dem EHC Neuwied das Traumfinale in der Regionalliga gekostet. Im Oktober geht es nun um viel mehr: Öffnet die Neuwieder Eishalle in diesem Winter angesichts der Hygieneauflagen nicht – und in diese Richtung gab es seitens des bisherigen Anteilseigners Arno Kuhlendahl durchaus Signale – steht die gesamte Saison auf dem Spiel. Was das wiederum für langfristige Folgen für den Verein hätte, mögen sich die meisten Bären-Fans wohl nicht einmal ausmalen. Doch jetzt gibt es Entwarnung: „Der Bestand der Eishalle steht nicht zur Disposition“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Icehouse- und EHC-Verantwortlichen.