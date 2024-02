In den letzten Jahren ist der Bad Hönninger Bäcker- und Konditormeister Günther Thiermann beruflich in der ganzen Welt zu Hause gewesen. In Rund 17 Staaten der Erde, hat er seine Spuren hinterlassen, und das mit Freude und viel Elan. Grund war der, dass er das Handwerk, welches er schon seit Kindertagen ausübt, auch in anderen Ländern aufzeigen wollte.