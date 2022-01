Bad Hönninger Tollitäten im Gespräch: Prinzessinnen hätten gern Karneval gefeiert

Große Hoffnungen hatten die Narren in den diesjährigen Karneval gesetzt, doch Corona machte das ausgelassene Treiben der Jecken schon wieder zunichte. In den kleinen und großen Karnevalshochburgen ist die Session von den Karnevalsgesellschaften für beendet erklärt worden, bevor sie so richtig begonnen hatte. Angesichts Einschränkungen und Planungsunsicherheiten entschieden Vereine und Verbände schweren Herzens, die fünfte Jahreszeit abzubrechen. Die RZ hat die Tollitäten in Bad Hönningen gefragt, wie es ihnen in dieser Zeit geht.