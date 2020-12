Bad Hönningen

Der Hönninger Günther Heymann wurde am 8. Mai 1945 in Auschwitz ermordet, an dem Tag, der heute als Datum der Befreiung vom Nationalsozialismus gilt. An sein Schicksal und das weiterer jüdischer Mitbürger werden bald Stolpersteine auf den Gehwegen ihres ehemaligen Heimatorts erinnern. Einstimmig hat der Stadtrat die Verlegung der ersten 14 Gedenktafeln beschlossen. Der Künstler Gunter Demnig wird die Messingsteine in die Bürgersteige vor den ehemaligen Wohnhäusern der zwangsenteigneten, deportierten und ermordeten Juden aus Hönningen einsetzen.