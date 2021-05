In unserer technisierten Welt hat heute beinahe jeder Haushalt einen eigenen Backofen, doch das war nicht immer so: Früher hatten viele Dörfer im Kreis Neuwied ein eigenes Backhaus, in dem vorwiegend die weibliche Dorfgemeinschaft Kuchen und Brote in den Ofen schob und sich über Neuigkeiten austauschte.