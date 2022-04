Pendler in Richtung Bonn können bald aufatmen: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) bestätigt auf RZ-Anfrage den optischen Eindruck, dass die Baustelle bei Linz in den Endspurt geht. Dafür geht es dieses Jahr noch in Rheinbrohl los – allerdings deutlich später als ursprünglich geplant.