Wann könnte ein moderner Sozialverband notwendiger sein als in einer existenziellen humanitären Krise? „Der AWO-Kreisverband Neuwied hat seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet, deren Zahl weiter zunimmt, eine menschenwürdige Unterkunft bieten zu können.“