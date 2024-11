Plus Neuwied

Autorin verrät Geheimnisse: Die drei ??? und ihr Kirschkuchen

Von Martin Ingenhoven

i Brigitte Johanna Henkel-Waidhofer las in der Stadtgalerie Neuwied aus ihren Drei-Fragezeichen-Büchern und verriet auch, warum die Jungs keine Freundinnen mehr haben. Foto: Martin Ingenhoven

Die drei Fragezeichen sind seit Jahrzehnten die bekanntesten Hörspieldetektive in Deutschland. Generationen von Kindern sind mit den Geschichten um die drei Jungs aus dem fiktiven Städtchen Rocky Beach in Kalifornien schon zu Bett gegangen oder haben sich so manche lange Urlaubsfahrt auf der Rückbank des elterlichen Autos mit den Abenteuern der drei Juniordetektive versüßt.