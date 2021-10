Wo verursachen Autofahrer viele und teure Schäden, wo kracht es nur selten? Um das herauszufinden, berechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) jedes Jahr die Schadenbilanzen der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland und teilt die Bezirke in Regionalklassen ein. Für viele Autofahrer wird es in diesem Jahr günstiger, im Kreis Neuwied allerdings müssen sich Fahrzeughalter auf einen Anstieg der Versicherungskosten einstellen.