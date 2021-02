Am Rheinsteig bei Bad Hönningen ist es laut Polizei in der Nacht auf Samstag zu einem spektakulären Unfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Gleich danach sind mehrere Notrufe in der Leitstelle eingetroffen. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, die zuvor mit ihrem Auto eine Böschung herabgestürzt sei.