Isenburg

Im Isenburger Ortsteil Siedlung ist am Donnerstagabend ein gehbehinderter Mann infolge eines Unfalls in eine missliche Lage geraten. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dierdorf informiert, kam der Mann mit seinem Auto von der Straße ab und rutschte einen steilen Hang hinunter. An einem Baumstumpf blieb das Fahrzeug schließlich hängen. Wegen seines Handicaps konnte sich der Mann nicht selbst aus seinem Wagen befreien.