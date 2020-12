Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 15:02 Uhr

Neuwied

Auto kracht in Schaufenster: Drei Personen leicht verletzt

In der Neuwieder Innenstadt ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen, in dessen Folge drei Menschen leicht verletzt wurden. Eine Autofahrerin hatte ein Stoppschild übersehen.