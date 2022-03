Noch läuft der Betrieb im alten Dierdorfer Verbandsgemeinderathaus ganz normal – doch nicht mehr lang: Die Umzugswoche rückt immer näher. Die Verwaltung zieht in der Woche vom 14. bis zum 18. März in das benachbarte neue Rathaus. Drei Pensionäre erinnern sich an die Jahre im alten Rathaus, den Wandel der Zeit und den Einzug in den 1980ern. VG-Bürgermeister Horst Rasbach erklärt, welche Vorhaben es für das alte Gebäude gibt.