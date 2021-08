Seit 1799 gibt es die Casino-Gesellschaft Neuwied – und seit zehn Jahren verleiht sie den Bürgerpreis an verdiente Personen der Neuwieder Bürgerschaft. Bisher geschah das stets beim Neujahrsempfang. Der fiel allerdings – bedingt durch die Pandemie – 2021 aus. Und so wurde die Verleihung jetzt zum angenehmen Anlass für die erste Präsenzveranstaltung des Vereins in diesem Jahr.