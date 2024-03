Plus Asbach

Austritte, Neugründungen: Kampfkandidatur: Was ist los im politischen Asbach?

Von Daniel Rühle

i Der Ortschef verlässt die CDU, die SPD ist im Umbruch, die Grünen stellen erstmals eine Liste auf: In Asbach gibt es bei der Kommunalwahl einige Änderungen. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Lesezeit: 6 Minuten

Eines steht jetzt schon fest: Bei der Kommunalwahl am 9. Juni haben die Asbacher die Qual der Wahl: Selten standen so viele Wahlvorschläge zur Auswahl. Erstmals gibt es eine Liste der Grünen, die SPD ist im Umbruch und darüber hinaus bekommt Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl wieder Konkurrenz. Was ist los in der politischen Landschaft in Asbach?