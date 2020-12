Neuwied

Sie agieren im Hintergrund, sind vielen Schülern jedoch eine wertvolle Stütze und Helfer in der Not. Trotz ihrer Erfolge im Kleinen handelt es sich bei den Berufseinstiegsbegleitern um eine aussterbende Art, da das vom Bund unterstütze Programm ausläuft. An Schulen wie der IGS Johanna Loewenherz in Neuwied bedauert man das zutiefst. Denn das Nachfolgeprogramm, das an allen Realschulen plus und den Integrierten Gesamtschulen im Land zur Anwendung kommt, bringt nicht nur personelle Wechsel mit sich, sondern hat auch seine Tücken.