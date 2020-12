Kurtscheid

Jetzt ist die Aussichtsplattform auf dem Wasserturm in Kurtscheid auch offiziell eröffnet. „Wir haben nun den echten Eif(f)elturm“, sagte Hans-Bernd Eckert, als Dritter Beigeordneter der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach in Vertretung des Bürgermeisters Hans-Werner Breithausen bei der Feierstunde am Wochenende anwesend. Und Eckert erklärte: „Unser Turm ist allein schon durch die Kurtscheider Lage ein paar Meter höher als das Gegenstück in Paris. Und man kann bei gutem Wetter bis in die Eifel schauen.“