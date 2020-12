Erpel

Die Sonne scheint, es ist perfektes Ausflugswetter. An den Anlegestellen der „Nixe“ auf beiden Seiten des Rheins, in Erpel und in Remagen, ist die Stimmung trotzdem getrübt. Dutzende Fahrradfahrer und Wanderer sind sauer, weil die kleine Personenfähre, die Erpel mit Remagen verbindet, am Wochenende in der Corona-Krise nicht fährt. „Das ist ein Unding. Alle reden vom Klimaschutz. Wir fahren mit dem Rad und kommen nicht mal über den Rhein“, schimpft Clemens Bauer aus Bonn, der mit seiner Familie unterwegs ist.