Plus Neuwied Ausbau von Radwegen: Stadt Neuwied verfehlt ihr Ziel Von Hilko Röttgers i Die Stadt Neuwied wird beim Ausbau von Radwegen nicht so schnell vorankommen, wie ursprünglich geplant. Schuld ist die späte Haushaltsgenehmigung. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Für den Ausbau von Radwegen hat die Stadt Neuwied eine namhafte Summe in den Haushalt des laufenden Jahres eingestellt. Doch bei der Umsetzung kommt es zu Verzögerungen. Lesezeit: 1 Minute

Die Stadt Neuwied wird ihr Ziel beim Ausbau von Radwegen in diesem Jahr verfehlen. Einer entsprechenden Aussage, die in der jüngsten Stadtratssitzung während der Einwohnerfragestunde getroffen wurde, hat Oberbürgermeister Jan Einig nicht widersprochen. Zugleich erklärte der Oberbürgermeister aber, warum die vorgesehenen Investitionen nicht wie geplant getätigt werden können. In der Einwohnerfragestunde ...