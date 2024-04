Aus zwei mach vier: Warum Nachwuchs bei den Pakas im Zoo Neuwied nicht so einfach ist

Anzeige

Auch wenn sie in Größe und Färbung entfernt an Frischlinge erinnern, gehören die Pakas zu den Nagetieren. Sie sind in Südamerika heimisch. Nachwuchs unter menschlicher Rigide in einem Zoo ist dabei gar nicht so einfach: Erst nach vielen Reibereien unter den Pakas, mehreren Versuchen mit wechselnden Partnern, räumlichen Trennungen und Gehegeumgestaltungen wurden die Mühen im Mai 2023 endlich belohnt: Weibchen Nina brachte ihr erstes Jungtier Paco zur Welt. Seitdem verläuft das Paka-Familienleben im Zoo äußerst harmonisch – sogar so harmonisch, dass im Dezember bereits ein zweites Jungtier, Joli, geboren wurde. red