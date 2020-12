Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 11:31 Uhr

Neuwied/Viersen

Aus Viersener Klinik geflohen: Polizei schnappt Straftäter in Neuwied

In Neuwied hat die Polizei am Montagabend einen 33-Jährigen festgenommen, der aus einer Klinik für Psychiatrie in Viersen geflohen war, in der er wegen Totschlags im Maßregelvollzug untergebracht ist.