Kasbach-Ohlenberg

Aus dem Neubaugebiet im Ortsteil Erl wird wohl vorerst nichts. Die Mitglieder des Gemeinderates und Ortsbürgermeister Frank Becker waren gespannt auf die Vorstellung des Investors in der jüngsten Sitzung des Rates – doch die Präsentation von Markus Kitz von der Kitz Realty GmbH aus Meerbusch in Nordrhein-Westfalen war nicht das, was sich die Beobachter vorgestellt hatten.