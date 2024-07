Plus Neuwied Aus der Pfeffermühle wird Akin's: Legendäres Restaurant in der Neuwieder Pfarrstraße wiederbelebt Von Rainer Claaßen i Ercan Akintürk (Mitte) hat die Pfeffermühle komplett umgestaltet und freut sich mit seinen Mitarbeitern auf die Restaurantbesucher. Foto: Rainer Claaßen Ob türkische, italienische oder auch amerikanische Küche – in Ercan Akintürks neuem Restaurant gibt es eine große Auswahl. Seine Familie, Mitarbeiter und vor allem er freuen sich auf die Eröffnung. Lesezeit: 3 Minuten

Der Standort hat Tradition: Seit Jahrzehnten befindet sich an dem Standort in Neuwieds Pfarrstraße ein Restaurant – verschiedene Besitzer haben darin schon mit unterschiedlichen Konzepten gearbeitet. Nur am Namen „Pfeffermühle“ hat sich bisher nichts geändert. Doch Ercan Akintürk, der vor wenigen Wochen mit seiner Familie und den Angestellten die Neueröffnung feiern ...