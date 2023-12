Aufzüge am Linzer Bahnhof nach etlichen Verzögerungen endlich im Betrieb: Einweihung erst im Frühjahr

Die Vorgeschichte: Nach der geplatzten Eröffnung im Juni 2023 folgte die Ansage der Bahn, dass man im September eröffnen könne. Nachdem auch dieser vorbei war, kündigte die DB der Verbandsgemeinde (VG) Linz noch Anfang Oktober 2023 an, dass Anfang bis Mitte November – in den Kalenderwochen 45 bis 47 – alles fertig sei, und die Inbetriebnahme der Aufzüge am Linzer Bahnhof erfolge. So teilte des VG-Bürgermeister Frank Becker im VG-Rat mit.