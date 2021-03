Aufwendige Restaurierung steht an: Die Orgel der Erpeler Pfarrkirche wird 300 Jahre alt

Die Erpeler Pfarrkirche St. Severinus birgt einen Schatz, der den Kirchenraum mit Klängen erfüllt. Die aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts stammende und zuletzt 2010 renovierte Orgel ist in die Jahre gekommen und soll nun restauriert werden. „Wie der Blick in die Geschichte zeigt, haben unsere Vorfahren immer wieder für den Erhalt der Orgel gesorgt. Diesem Anspruch wollen auch wir in der Gegenwart gerecht werden“, sagt Hans Simon, Geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Die Kirchengemeinde investiert 55.000 Euro in die Sanierung. Zusätzlich steuert das Erzbistum Köln 36.000 Euro bei.