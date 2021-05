Ein Kunstrasenplatz und ein Multifunktionsplatz werten in absehbarer Zeit das Schul- und Sportzentrum in Waldbreitbach noch einmal deutlich auf. Neben den Schülern von Grund- und Realschule plus profitieren auch die Vereine im Wiedtal. Der Waldbreitbacher Ortsgemeinderat hat am Dienstagabend die Aufträge für den Sportstättenbau auf engem Raum vergeben.