Um den Bedarf an Kita-Betreuungsplätzen in Waldbreitbach gerecht zu werden, hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung unter anderem die Container-Übergangslösung vorangebracht. Zudem naht die Entscheidung, ob die dauerhafte Lösung in Form eines Anbaus oder doch als kompletter Neubau umgesetzt wird.