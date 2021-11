Auftaktveranstaltung im „Kurtrierschen Hof“

Auftakt für die Recherche zum neuen „Leutesdorfer Heft“ rund um das Thema Kneipen ist am Dienstag, 14. Dezember, um 19 Uhr, im „Kurtrierschen Hof“. Jeder ist eingeladen, sich an die alte Zeit zu erinnern und schon mal tief in alten Fotokisten zu kramen und die ersten Erinnerungsstücke mitzubringen. Weitere Treffen der AG Kneipe sollen in lockerer Folge im Gemeindezentrum (Ölbergstraße 12a) stattfinden und zwischendurch in einem der aktuellen gastronomische Betriebe.