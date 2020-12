Kreis Neuwied

Im Moment taucht der Begriff „neue Normalität“ regelmäßig auf – und genau mit der begann das Gespräch zu den Pfingstveranstaltungen mit dem Dechanten der katholischen Kirchengemeinden in Neuwied, Thomas Darscheid. „Wir feiern an Pfingsten, so wie wir das jetzt seit einigen Wochen schon wieder tun, in den sechs Pfarreien unserer Gemeinschaft die Gottesdienste. Mit den etablierten Schutzmaßnahmen und mit vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro. Eine Besonderheit gibt’s am Pfingstmontag: Da wird um 12 Uhr über YouTube ein Gottesdienst aus der Kirche in Feldkirchen übertragen“, erklärt er.