Es herrscht Aufbruchstimmung in der Neuwieder Innenstadt. Nach Wochen und Monaten harter Corona-Beschränkungen freuen sich Einzelhändler und Kunden gleichermaßen über ein Stück zurückgewonnene Shopping-Normalität. So schildert es jedenfalls Axel Wöckner aus dem Vorstand der Deichstatdtfreunde, als er am Donnerstagnachmittag vor seinem Schuhhaus in der Mittelstraße die Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (Bündnis 90/Die Grünen) zu einem kleinen Rundgang durch die Fußgängerzone begrüßt.