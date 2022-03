Die katholische Kirche kommt wegen ihres Umgangs mit den Missbrauchsfällen in der Vergangenheit nicht aus den Schlagzeilen. Auch in einigen Gemeinden im Kreis hat es in der Vergangenheit Missbrauchsvorwürfe gegen sieben Priester gegeben. Wie groß die Dunkelziffer noch ist, ist unklar. Der Neuwieder Dekan Peter Dörrenbächer findet klare Worte zum Verhalten seiner Kirche in der Vergangenheit und setzt jetzt auf Transparenz und Prävention in den Gemeinden.