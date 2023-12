Plus Neuwied Auf Wiedersehen, Bernd Willscheid: Direktor des Roentgen-Museums geht in den wohlverdienten Ruhestand Es soll Menschen geben, die selbst dafür sorgen, dass es im Online-Lexikon Wikipedia einen Eintrag über sie gibt. Wenn man Bernd Willscheid auch nur ein bisschen kennt, darf man sich sicher sein: Zu denen gehört der scheidende Direktor des Roentgen-Museums in Neuwied sicher nicht. Dass es einen entsprechenden Eintrag gibt, belegt, dass der Dattenberger weit über die Grenzen Neuwieds hinweg bekannt und geschätzt ist. Von Rainer Claaßen

Die Karriere war ihm nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. In seiner Kindheit war ein anderer Weg vorgezeichnet: Seit Generationen führte die Familie in Dattenberg ein Gasthaus, in dem es auch Übernachtungsmöglichkeiten gab. Als Kind konnte sich Bernd gut vorstellen, wie sein Vater Matthias – im Ort als „Schneggesch ...